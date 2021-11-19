Женщина опрокинула авто в кювет под городом Балаково

ДТП под Балаково Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 18 ноября на сельской трассе между Большим Кушумом и Никольско-Казаковым в кювет опрокинулась легковушка Daewoo Nexia.

Как уточнили в областной ГИБДД, за рулем машины была 51-летняя женщина, которая не справилась с управлением. Машина перевернулась.

Медики госпитализировали кроме водителя также трех пассажиров – 25-летнего мужчину и двух женщин, 28 и 53 лет.

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