Житель Саратова искромсал ножом молодую пару в центре города

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В частном доме по 1-му проезду Радищева прибывшие вечером 18 ноября по вызову медики скорой нашли мертвой 22-летнюю женщину. Практически все ее тело было покрыто колото-резанными ранениями – грудь, шея, живот.

Врачи госпитализировали из этого же дома 37-летнего мужчину в тяжелом состоянии. У него – множественные колото-резанные раны головы, сейчас за его жизнь борются врачи.

В региональном СУ СКР рассказали, что подозреваемого в жестоком убийстве оперативно удалось задержать сотрудникам патрульно-постовой службы УМВД. Сейчас с 30-летним местным жителем работают следователи, они пытаются выяснить причины убийства. Подозреваемого планируют взять под стражу.

В Волжском районе Саратова следователями СК возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

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