Средний возраст троллейбусов в Саратове снизился более чем в два раза

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отчитался о двухлетней работе по обновлению общественного транспорта в Саратове. Сегодня, 19 ноября, утром сторонники политика опубликовали в своём Telegram-канале обращение Володина.

До конца года в город поступят ещё 46 новых троллейбусов «Адмирал», до этого с энгельсского завода пришли 24 новые машины.

- Это в рамках федеральной лизинговой программы, где регион за 1 троллейбус платит всего лишь 40%. 60% – средства федерального бюджета, - отметил Володин, уточнив, что из Москвы в прошлом году пришли 90 троллейбусов.

За два года более чем в два раза вырос саратовский парк электротранспорта, средний возраст троллейбусов снизился с 16-ти до 7,2 лет.

- Конечно, ряд троллейбусов придется списать, потому что их эксплуатировать просто невозможно. Но, как вы понимаете, все эти решения направлены на повышение качества обслуживания пассажиров, повышение комфорта. Я надеюсь, что в будущем, введя линию скоростного трамвая, мы сделаем все, для того чтобы комфорт пришел и на трамвайные маршруты, - сказал Володин.

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