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Происшествия19 ноября 2021 2:55

В Саратове неизвестный заколол сторожа в фермерском хозяйстве

Мужчине вонзили нож под ключицу
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Заводском районе

Следственным отделом по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти 61-летнего мужчины.

В Саратове утром 18 ноября зарезали сторожа в одном из фермерских хозяйств в селе Рыбушка Заводского района.

Тело 61-летнего сторожа нашел один из работников, который утром заглянул в дом для сотрудников фермы на территории хозяйства.

Как рассказали "КП-Сараов" в региональном СУ СКР, следователь СК и судебно-медицинский эксперт обнаружили на теле погибшего колото-резаное ранение в области ключицы справа.

Сейчас следователями СК совместно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и розыск убийц.

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