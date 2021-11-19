В Саратове неизвестный заколол сторожа в фермерском хозяйстве

.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Заводском районе
Следственным отделом по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти 61-летнего мужчины.
В Саратове утром 18 ноября зарезали сторожа в одном из фермерских хозяйств в селе Рыбушка Заводского района.
Тело 61-летнего сторожа нашел один из работников, который утром заглянул в дом для сотрудников фермы на территории хозяйства.
Как рассказали "КП-Сараов" в региональном СУ СКР, следователь СК и судебно-медицинский эксперт обнаружили на теле погибшего колото-резаное ранение в области ключицы справа.
Сейчас следователями СК совместно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и розыск убийц.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.