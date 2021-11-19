Владелец сауны в Саратове пустился в бега после гибели посетителя от удара током

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове следователи смогли предъявить обвинение 35-летнему владельцу сауны на улице Челюскинцев, который пустился в бега, когда узнал о гибели клиента.

ЧП произошло почти два года назад – ночью 22 ноября 2019 года, когда в сауну заглянула компания молодых людей. Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, в парильном помещении владелец установил электрическую печь, которая не имела защитного ограждения и кожуха.

- Один из посетителей, 24-летний мужчина, выходя из парной наступил на мокрый пол, при этом коснулся рукой корпуса электрической печи. Он сразу упал, пораженный электрическим током. Его приятели вызвали бригаду скорой помощи, но прибывшие медики смогли только зафиксировать смерть посетителя сауны. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина погиб от поражения техническим электричеством, - рассказали в СУ СКР.

Собственник сауны, 35-летний местный житель скрылся после случившегося. Тем не менее, полиции удалось его найти и доставить к следователю. Прыткого банщика взяли под стражу.

Ему предъявлено обвинение «в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение смерть человека».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.