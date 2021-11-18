В Саратове в четвертый раз прошла эвакуация из торговых центров

Сегодня, 18 ноября, в Саратове уже в четвертый раз прошла массовая эвакуация из торговых центров, об этом сообщили очевидцы.
Людей вывели из ТЦ «Оранжевый» в Заводском районе и «Тау Галереи».
Напомним, саратовцам не дают сходить в магазины уже четвертый день подряд: ранее людей выводили из главных торговых центров города: «Триумф», «Хэппи Молл», «Манеж», «Форум» и другие.
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