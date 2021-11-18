Директор Ботанического сада МГУ в ужасе от поступка Рашкина

Фото страницы в Инстаграм директора Ботанического сада МГУ

Директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм не прошел мимо истории с признанием депутата Рашкина в убийстве лося. В своем инстаграм он выложил пост, в котором недоумевает, что еще можно обсуждать по этому поводу, если депутат - "сам преступник с руками в крови".

- Охота на животных ради развлечения — кровавое преступление и вопиющая бесчеловечность!

Все вы слышали о гнусном убийстве лося депутатом Рашкиным — слёзы наворачиваются на глаза от такой жестокости к Природе, к Родине. Тем более речь о лице, выбранном вами, гражданами, в органы власти! Задача депутата — представление интересов избирателей во властных структурах, защита их прав, закреплённых в Конституции и законах. О чем можно вообще вести речь, когда депутат — сам преступник с кровью на руках? И таких преступлений множество, к огромному несчастью, - написал Алексей Ретеюм.