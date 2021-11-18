В Саратове нашлась живой 17-летняя девушка в розовой куртке

Фото: Лиза-Алерт"

Сегодня, 18 ноября, нашлась живой пропавшая ранее жительница Саратова. 17-летняя девушка в розовой куртке вернулась домой.

Найдена живой 17-летняя Екатерина Сухова, ее искали с 13 ноября, а сообщение от «Лиза Алерт» было опубликовано вчера.

Саратовские волонтеры благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.