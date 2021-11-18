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Политика18 ноября 2021 15:25

Избирком Саратовской области утвердил схему одномандатных округов

Наталия Калинина

Сегодня, 18 ноября, Избирком Саратовской области принял схему одномандатных округов.

187-е заседание под председательством Ирины Романовой прошло в дистанционном формате. На нем облизбирком утвердил схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Саратовской областной думы.

Члены комиссии внесли изменения в постановление «О Сводном плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению организаторов выборов и референдумов на 2021 год».

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