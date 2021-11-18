В Саратовской области автолюбителей предупредили о снегопаде

Госавтоинспекция Саратовской области предупредила водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий, начале снегопада и предложила вспомнить о соблюдении правил безопасности в таких условиях.

Водителям следует быть предельно внимательными на дороге, правильно выбирать скорость движения, избегать резких маневров, а пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы, передвигаться только по тротуарам, а проезжую часть переходить только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности!

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