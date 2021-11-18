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Происшествия18 ноября 2021 14:35

В Саратове УАЗ сбил девятилетнего мальчика

Авария на 2-й Садовой
Наталия Калинина

Сегодня, 18 ноября, в Саратове УАЗ сбил девятилетнего мальчика, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла примерно в 15:00 напротив дома 65/71 по улице 2-я Садовая. Неустановленный водитель на УАЗе сбил девятилетнего мальчика.

Пострадавший госпитализирован, все обстоятельства выясняются ГИБДД города Саратова.

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