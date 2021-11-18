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Здоровье18 ноября 2021 14:11

Олег Костин прокомментировал сообщения о привитых саратовцах, умерших от коронавируса

Глава минздрава попросил не спешить с выводами
Наталия Калинина

Олег Костин прокомментировал сообщения случаях, когда от коронавируса умирают саратовцы, прошедшие вакцинацию.

- К этому вопросу надо относиться осторожно. Бывают случаи подделки документов о вакцинации, заводятся уголовные дела. В Ульяновской области 250 человек выявили и в нашем регионе тоже бывали инциденты. Нужно всегда уточнять, не была ли справка о привике подделкой, - отметил глава минздрава.

Вопрос был поднят на очередном брифинге минздрава, где саратовцы стали сообщать о случаях, когда умирали люди, прошедшие вакцинацию.

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