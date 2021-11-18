В Саратове возбуждено дело в отношении компании Якова Стрельцина

Дом Яхимовича пытаются спасти от разрушения уже несколько лет

В Саратове по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении компании строительной компании «Лепта» за нанесение вреда объекту культурного наследия.

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении местной строительной организации после возможного причинения вреда объекту культурного наследия.

Прокуратура Саратова установила, что ООО «Лепта» строила многоквартирный дом, примыкающий к памятнику культурного наследия регионального значения «Доходный дом В.А. Яхимовича» на улице Советская и при проведении работ причинила значительный вред этому объекту культурного наследия.

- Согласно расчету специалистов, произведенным государственным автономным учреждением культуры «Научно-производственный центр по историко-культурному наследию Саратовской области», размер причиненного ущерба составляет более 160 млн рублей, - сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.

Материалы проверки ушли в орган предварительного расследования, где возбуждено уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия.

Компания «Лепта» возвела этот дом несколько лет назад. Руководителем ее является Заслуженный строитель РФ Яков Стрельцин.

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