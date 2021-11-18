Взят под стражу один из руководителей МРЭО ГИБДД в Саратове

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В Волжском районе Саратова суд постановил взять под стражу высокопоставленного сотрудника РЭО ГИБДД УМВД России по городу Саратову.

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в 60 тысяч рублей. зСвою вину в полицейский не признал.

В региональном СУ СКР считают, что 16 ноября сотрудник руководящего состава РЭО ГИБДД УМВД России по городу Саратову в своем служебном кабинете получил от заместителя генерального директора автошколы взятку в 60 000 рублей за успешную сдачу учениками автошколы практического экзамена по вождению.

При передачи взятки оба участника "сделки" были задержаны сотрудниками отдела собственной безопасности регионального ГУ МВД России совместно с сотрудниками областного УФСБ.

Следствие продолжает искать возможные новые случаи взяток в РЭО ГИБДД и причастных к ним сотрудников.

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