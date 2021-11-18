Александр Стрелюхин отчитывается о депутатской работе объектами губернатора

Фото из инстаграма депутата Александра Стрелюхина

Объекты в Энгельсском избирательном округе сдаются пока без участия избранного депутата ГД Александра Стрелюхина, но он не забывает пиариться с позитивными поводами в своих соцсетях.

В Энгельсе 17 ноября губернатор Валерий Радаев посетил школу №32, где открылся новый бассейн. Он должен был быть открыт вместе со школой в 90-х годах прошлого века, но произошло это спустя тридцать лет.

В 2017 году объект из частной собственности возвращен в муниципальную собственность. В 2018 разработана проектно-сметная документация для завершения строительства. Именно по решению губернатора Валерия Радаева выделено дополнительное финансирование для достройки объекта.

При посещении нового бассейна Радаев заметил, что в Энгельсе при поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина начнется строительство ледового дворца.

Сам председатель ГД Володин в телеграм-канале своих сторонников сегодня, 18 ноября, рассказал, кто помог решить вопрос с финансированием стройки ледового дворца

- Мы говорили о необходимости, чтобы каждый депутат брал на себя ответственность. Речь об Энгельсе. Есть депутат, избранный по одномандатному округу, – Стрелюхин Александр Михайлович. Он отвечает за работу в Энгельсском округе. Есть депутат, избранный от «Единой России» [по списку], – Хор Глеб Яковлевич. Он у нас первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам. Мы поставили задачу перед Хором Глебом Яковлевичем, чтобы он в рамках закрепления за Энгельсским одномандатным округом взял на себя решение вопроса поиска финансирования на строительство ледового дворца в Энгельсе, а также передачу на федеральный уровень Парка покорителей космоса. Сегодня вам могу сказать, что первый вопрос Хор Глеб Яковлевич решил, отчитался о выделении Саратовской области целевой субсидии – 287 млн рублей на строительство ледового дворца в Энгельсе. Это итог его работы, диалога с Правительством, Министерством финансов. Вот так должны работать все остальные депутаты, - рассказал Володин.

Александр Стрелюхин, как депутат Госдумы от Энгельсского округа, пока размещает в своем инстаграм фото и видео посвященные открытию бассейна, которым занимался губернатор, центральной площади Красного Кута, где благоустройство стало возможным также благодаря решению о выделении средств губернатором области. Остается пока Стрелюхин в стороне и от проекта ледового дворца, поиском финансирования для которого занимается депутат-списочник из другого региона.

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