Житель Саратова шантажировал интимными фотографиями девочек из Омска

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После долгих поисков следователи вышли на подозреваемого в развратных действиях, от которых пострадали девять несовершеннолетних девочек из Омской области. Им оказался 54-летний житель Саратова.

Как установили следователи отдела особо важных дел СУ СКР по Саратовской области, ранее судимый житель областного центра в 2016 году переписывался на сексуальные темы с девятью девочками от 12 до 15 лет из Омской области.

- В частности, мужчина предлагал предоставлять ему свои интимные фотографии, а также демонстрировал имеющиеся у него фотографии с изображениями на темы сексуального характера. Впоследствии, располагая фотографиями девочек, он требовал от них изготовить и направить их новые фото под угрозой распространения в сети Интернет имеющихся снимков, - рассказали в СКР.

Уголовное дело завели после обращения к правоохранителям мамы одной из девочек. Длительное время поиски развратника не давали результата, но вот сейчас его смогли отыскать. В СК заявляют, что собрали неопровержимые доказательства его вины. Мужчина взят под сражу, его уголовное дело по статьям УК о развратных действия и понуждению несовершеннолетних к совершению действий сексуального характера направлено в суд.

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