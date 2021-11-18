В Саратовской области перепишут стратегию развития региона

Роман Бусаргин обсудил перспективы региона с правительством

В Саратовской области изменят стратегию развития региона, об этом сообщил в своем телеграм-канале Роман Бусаргин.

В Саратовской области действует Стратегия социально-экономического развития до 2030 года, принятая пять лет назад. Сейчас, в связи с влиянием пандемии и другими факторами в нее требуется внести изменения. Министерству экономического развития поручено совместно с другими органами скорректировать программу развития до 2024 года. Это необходимо сделать в течение двух месяцев.

В качестве основных задач программы называются улучшение демографической ситуации, создание новых рабочих мест, повышение производительности труда и привлечение новых инвестиций в регион.

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