Николай Панков предположил, что Рашкин мог совершить не одно убийство

Валерий Рашкин при задержании в день незаконной охоты

Депутат ГД Николай Панков прокомментировал сегодняшнее признание коллеги по ГД Валерия Рашкина об участии в незаконной охоте и убийстве лося.

- За поступок Рашкина мне стыдно. Думаю, что и жителям неприятно негативное внимание, которое мы видим сейчас к нашей области.

Коллеги-депутаты уже высказывали свою позицию по отношению к ситуации. От себя добавлю, что если бы депутат от «Единой России» оказался в центре скандала, он бы сдал мандат. Как это было с Владимиром Пехтиным. Не доводя до того, чтобы тень обвинений падала на Госдуму. Но видимо, у КПРФ иная позиция, и свои мандаты дороже, чем репутация парламента и мнение жителей.

Возможно это не единственное убийство , совершенное Рашкиным. Думаю, в конечном итоге следственные мероприятия установят истину, и будет принято справедливое, законное решение. Перед законом все равны, - написал Панков.