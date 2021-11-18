Кубок «Солнечный цветок» вручен земледельцу из Аркадакского района Петру Скороходову

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Завершился еще один сельскохозяйственный год. На торжественном собрании в честь областного Дня сельского хозяйства губернатор Саратовской области Валерий Радаев от всей души поздравил аграриев, отметил их достижения в сельском хозяйстве. Глава региона подчеркнул, труд земледельцев всегда востребован. Возделывая землю и выращивая хлеб, они создают основу жизни. Губернатор напомнил, что Саратовская область является лидером по целому ряду позиций. Регион входит в топ-10 субъектов по обеспеченности собственной сельхозпродукцией, является лидером по производству подсолнечника. К 16 ноября в Саратовской области было собрано 3,9 млн тонн зерна, а также 1,7 млн тонн подсолнечника.

Кубок «Солнечный цветок» за успехи в выращивании подсолнечника был вручен директору ООО «Золотая Нива» из Аркадакского района Петру Скороходову.

Опытный земледелец много лет выращивает культуру с красивым названием «солнечный цветок», четко следуя разработанной и выверенной годами технологии.

- Сеем преимущественно гибрид «Пионер», - рассказывает Петр Николаевич. – Применяем фунгициды, обеспечиваем растение микроэлеменами, чтобы не было болезней. Соблюдаем севооборот. У нас на 7400 га земли – только 1500 га подсолнечника. Это позволяет чередовать поля. В результате получаем хорошие семечки, с высоким содержанием масла. В этом году погода подвела – жара до 40 градусов, засуха в период опыления стерилизовала пыльцу, были пустые семечки. Если бы этой ситуации не было, то урожай был бы еще больше. Помогли отработанные с годами технологии и устойчивый к засухе гибрид подсолнечника. Урожай собрали своевременно. Часть реализовали, а часть отправили в закрома на хранение.

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Кроме подсолнечника Петр Скороходов выращивает яровую и озимую пшеницу, ячмень, лен, сахарную свеклу, кукурузу, кориандр. Работая на земле не один десяток лет, земледелец понял главное: без любви к своей земле не будет хорошего результата. Поэтому и удается преодолевать все трудности, достигать успехов, развивать хозяйство.