Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 9:37

В Саратове «Одуванчик» вернулся на площадь перед цирком

Ремонт символа Саратова затянулся сверх срока
Наталия Калинина
Так сейчас выглядит один из символов города

Так сейчас выглядит один из символов города

На сегодня, 18 ноября, фонтан «Одуванчик» уже вернулся на площадь перед цирком в первозданном виде. Рабочие установили его «венчик» на основу, однако в этом году его все равно не успеют запустить.

В фонтан установлены новые форсунки. Также у него должны появиться новые фильтры и подсветка. По словам подрядной организации, работ по реконструкции осталось на пару недель.

Напомним, ранее сроки открытия «Одуванчика» неоднократно срывались. В конструкции фонтана была обнаружена серьезная поломка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.