В Саратове «Одуванчик» вернулся на площадь перед цирком

Так сейчас выглядит один из символов города

На сегодня, 18 ноября, фонтан «Одуванчик» уже вернулся на площадь перед цирком в первозданном виде. Рабочие установили его «венчик» на основу, однако в этом году его все равно не успеют запустить.

В фонтан установлены новые форсунки. Также у него должны появиться новые фильтры и подсветка. По словам подрядной организации, работ по реконструкции осталось на пару недель.

Напомним, ранее сроки открытия «Одуванчика» неоднократно срывались. В конструкции фонтана была обнаружена серьезная поломка.

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