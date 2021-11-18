В Саратовской области на удаленку переведены 16 классов и пять групп в детских садах

На 18 ноября, из-за угрозы распространения коронавируса в Саратовской области на удаленку переведены 16 классов в 14 школах и пять групп в пяти детских садах.

На дистанционный режим также перешли две группы Балаковского политехнического техникума, в которых 35 студентов.

На карантин по ОРВИ и гриппу отправлены 13 классов в восьми школах.

В четырех ВУЗах области на дистанционное обучение перешли 534 студента из 22 групп.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.