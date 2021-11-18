СГТУ взлетел в рейтинге самых медийных вузов страны

Эксперты высоко оценили работу саратовского вуза

СГТУ резко поднялся в рейтинге самых медийных вузов страны. Рейтинг составлен Минобрнауки России, в нем проанализирована работа 219 учебных заведений.

Рейтинг медийной активности отражает то, насколько активно университеты популяризируют успехи российской науки и образования. Итоговый результат складывается из трех параметров: представление вуза в СМИ, продвижение в социальных сетях и работа официального сайта.

В октябре 2021 года Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина. поднялся в этом списке сразу на 55 позиций. Сейчас он занимает 26 место из 219. Лидером является Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова в Москве.

Напомним, в самом начале осени СГТУ возглавил новый руководитель - Сергей Наумов. Показатели вуза заметно улучшились буквально за месяц.

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