Саратовский спортсмен установил мировой рекорд в плавании на 50-метровке

Андрей Живаев. Фото министерства труда и соцзащиты области

Новый мировой рекорд в плавнии на короткой воде установил воспитанник саратовской спортшколы «РиФ» Андрей Живаев.

На чемпионате мира в Гливице (Польша) по плаванию на короткой воде среди инвалидов по слуху саратовский пловец установил мировой рекорд в плавании на короткой воде на 50-метровке.

Завоевал золотую медаль и стал обладателем нового мирового рекорда Живаев в заплыве вольным стилем с результатом 22,82 секунды.

Тренер спортсмена - Галина Филиппова.

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