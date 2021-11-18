В Озинском районе из-за неисправной печи сгорели дача и сарай

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 17 ноября, в Озинском районе Саратовской области из-за неисправной печи сгорела дача, об этом сообщает ГУ МЧС региона.
Возгорание было зарегистрировано в 12:52 в селе Сланцевый Рудник. Горели дача и сарай на площади 126 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печи. Обошлось без пострадавших.
На тушение выезжали два пожарных расчета.
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