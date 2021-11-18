Пропавшая под Балаково отстающая в развитии женщина нашлась живой

Фото: Лиза-Алерт Саратов
Сегодня, 18 ноября, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» рассказали о том, что пропавшая ранее женщина из Балаковского района нашлась живой.
Речь идет о 36-летней Людмиле Мазуриной из села Комсомольское. Ее искали с 15 ноября 2021 года. Женщина отстает в развитии. Сейчас она благополучно вернулась домой.
Волонтеры «Лиза Алерт» поблагодарили директора школы в селе Комсомольское Екатерину Тимукину за помещение, предоставленное для штаба, а сотрудников Облспаса за содействие. Участников поиска также благодарят за помощь и просят снять репосты.
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