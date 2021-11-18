В Федоровском районе «Калина» слетела с дороги – пострадал пассажир

Пострадавший автомобиль
Вчера, 17 ноября, в Федоровском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадал мужчина.
В 7:30 на 410 километре ФАД Р-208 46-летняя женщина на «Ладе Калина» потеряла управление. Машина слетела с дороги и перевернулась.
В результате ДТП пострадал 50-летний пассажир «Лады», он госпитализирован в медицинское учреждение.
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