Фото: ГУ МЧС Саратовской области

Вчера вечером, 17 ноября, житель Балакова случайно поджег свою квартиру, об этом расссказали в ГУ МЧС по Саратовской области.

В 17:03 поступило сообщение о том, что на улице Комарова произошел пожар в пятиэтажке. Горела однокомнатная квартира на первом этаже в пятиэтажном доме. Очаг возгорания был на матрасе, площадь его составила два квадратных метра.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяина. На тушение выезжали три пожарных расчета.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.