В Саратовской области заразились коронавирусом еще 635 человек

Сегодня, 18 ноября, в Саратовской области зарегистрировано 635 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились уже 112 837 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 97 695 человек, за сутки — 497.

В стационарах остаются 3 758 человек, а амбулаторном лечении — 7 455.

На Саратов приходятся 358 новых случаев, в Энгельсском районе их 71, в Балаковском заразились еще 42, в Балашовском прибавилось 28, в Петровском есть еще 12 зараженных, в Пугачевском — 10 новых пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 28;

- 7-14 лет – 21;

- 15-19 лет – 21;

- 20-29 лет – 51;

- 30-39 лет – 122;

- 40-49 лет – 115;

- 50-59 лет – 100;

- старше 60 – 177.

С пневмонией поступил 131 человек, с признаками ОРВИ — 500, с бессимптомным течением есть еще четверо зараженных.

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