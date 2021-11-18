В Саратовской области заразились коронавирусом еще 635 человек

Сегодня, 18 ноября, в Саратовской области зарегистрировано 635 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились уже 112 837 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 97 695 человек, за сутки — 497.
В стационарах остаются 3 758 человек, а амбулаторном лечении — 7 455.
На Саратов приходятся 358 новых случаев, в Энгельсском районе их 71, в Балаковском заразились еще 42, в Балашовском прибавилось 28, в Петровском есть еще 12 зараженных, в Пугачевском — 10 новых пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 28;
- 7-14 лет – 21;
- 15-19 лет – 21;
- 20-29 лет – 51;
- 30-39 лет – 122;
- 40-49 лет – 115;
- 50-59 лет – 100;
- старше 60 – 177.
С пневмонией поступил 131 человек, с признаками ОРВИ — 500, с бессимптомным течением есть еще четверо зараженных.
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