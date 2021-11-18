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Происшествия18 ноября 2021 5:33

В Заводском районе мужчина на Solaris врезался в столб и попал в больницу

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 17 ноября, в Заводском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадал местный житель, об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в 4:10 напротив дома № 88б по улице Энтузиастов. 33-летний мужчина на автомобиле Hyundai Solaris врезался в опору уличного освещения.

В результате ДТП водитель получил травмы и попал в медицинское учреждение.

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