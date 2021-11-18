Володин заявил о возможности закрыть очередь на квартиры для сирот к 2023 году

Из Резервного фонда правительства РФ решено выделить дополнительное финансирование на обеспечение жильем детей-сирот региона – 1 млрд рублей. Об этом председатель ГД Вячеслав Володин рассказал в видеоо, которое опубликовано в телеграм-канале его сторонников Володин.Саратов.

Общая сумма на обеспечение сирот жильем, таким образом в следующем году составит с учетом финансирования из регионального и федерального бюджетов – 2 млрд 75 млн рублей

- Это позволит обеспечить жильем в следующем году еще минимум 1500 человек. Напомним, 1410 детей-сирот до конца этого года получат квартиры. Таким образом, есть все возможности в 2023 году закрыть сложившуюся очередь и дальше выдавать жилье год в год, - сообщил Володин.

Еще одно решение, о котором рассказал Вячеслав Володин, – выделение 287 млн 125 тыс. руб. на строительство ледового дворца в Энгельсе.

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