Саратовские полицейские ездили в Волгоград за подозреваемым в убийстве

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Удалось задержать подозреваемого по делу об убийстве 46-летнего мужчины в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, подозреваемый скрывался в Волгограде. Его доставили оперативники уголовного розыска.

Сейчас с 27-летним жителем Волгограда проводятся следственные действия. Решается вопрос о мере пресечения.

Речь идет о преступлении, совершенном на улице Соколовогорская. Тело с многочисленными травмами на голове и теле, а также переломом костей носа и гортанно-подъязычной кости было найдено 11 ноября в квартире дома.

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