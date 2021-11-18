На улице в Саратове найден труп

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Кировском районе Саратова был убит 41-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело было найдено утром 17 ноября, около дома №9 на 1-м Благодатном проезде.

Эксперты пришли к выводу, что было совершено убийство, из-за многочисленных травм головы и шеи погибшего. Следователи возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Ведется поиск подозреваемого.

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