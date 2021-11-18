В Саратове будет прохладно и облачно

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 18 ноября.

В области облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог – гололедица. Ветер веет с Юга со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 13 м/с. Термометры в течение дня покажут от 3 градусов ниже нуля до 2 – выше.

Ночью будет облачно. Гололедица останется. Ветер усилился до 6-11 метров в секунду, а температура составит от 3 до 8 градусов холода.

В Саратове сейчас -1°С. Днём потеплеет до нуля, а ночью обещают -2°С. Ветер южный, юго-западный – от 1 до 4 метров в секунду, редкие порывы – до 7 м/с. Значительная облачность.

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