Саратовский народный участковый решил дать дорогу молодым

Сергей Мищеров за работой

Сегодня, 17 ноября, подводили итоги конкурса «Народный участковый». Участник от Саратова Сергей Мищеров пообщался с корреспондентом «КП-Саратов».

Майор полиции ОУУП и ПДН второго отдела энгельсской полиции успешно прошел региональный отбор. Настрой у нашего народного участкового был оптимистичным. Конечно же, Сергея поддерживали не только родные и близкие, но и жители участка и области. Кстати, каждый из «подопечных» майора исключительно положительно оценивал его работу.

В разговоре Мищеров отметил, что участием в конкурсе он очень доволен, а в следующем году планирует не участвовать в конкурсе и дать дорогу молодым коллегам.

Несмотря на то, что Сергей не занял одно из первых мест, для жителей своего участка он всё равно останется лучшим, а для коллег – примером.

Подробнее о работе Сергея читайте в наших предыдущих материалах.

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