Михаил Исаев вслед за Радаевым пожертвовал деньги на создание памятника Петру I

Сегодня, 17 ноября, в пресс-службе мэрии сообщили, что Михаил Исаев пожертвовал деньги на создание памятника Петру I в Саратове, а также установку стелы «Город трудовой доблести». Ранее аналогичный жест продемонстрировал Валерий Радаев.

- Поддерживаю данную инициативу. Необходимо чтить память о правлении первого русского императора и победе в Великой Отечественной войне, вклад в которую внесли саратовцы, - прокомментировал свой поступок Михаил Исаев.

Напомним, сбор средств проводит фонд поддержки гражданских инициатив «Созидание».

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