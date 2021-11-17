В Красном Куте 15 чиновников попались на сокрытии доходов

В Краснокутском районе Саратовской области 15 чиновников попались на сокрытии доходов. Сегодня, 17 ноября, прокуратура отчиталась о проведении проверок.

За 2020 год на территории района чиновники допустили более 80 нарушений при заполнении справок о доходах, имуществе и материальных обязательствах, а также доходах с ценных бумаг.

Главе Краснокутского района вынесено прокурорское представление, 15 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности.

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