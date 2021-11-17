Саратовская администрация оштрафовала Т Плюс на 600 тысяч рублей

Саратовская администрация оштрафовала местный филиал ПАО «Т Плюс» на 600 тысяч рублей.
Вчера, 16 ноября, состоялось очередное заседание комиссии при мэрии.
Всего было рассмотрено 267 дел. К ответственности было привлечено организаций, в том числе ПАО «Т Плюс». Компании назначен штраф в размере 600 тысяч рублей. Это наказание за не восстановленное вовремя благоустройство территорий после земельных работу.
За аналогичные нарушения ООО «КВС» оштрафовали на 360 тысяч рублей, ООО «СМУ-79» на 40 тысяч рублей. ЗАО «СПГЭС» вынесено предупреждение.
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