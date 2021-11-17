ЗАО «СПГЭС» срывает сроки инвентаризации объектов электрохозяйства Саратова

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На заседании в комитете по управлению имуществом Саратова 17 ноября выяснилось, что по 304 объектам, находящимся в пользовании ЗАО «СПГЭС», компания не подготовила и не может предоставить документы.

Такое поручение было дано депутатами гордумы ранее. Присчутствовавший на заседании депутат городской Думы Андрей Аксенов заявил, что все установленные сроки инвентаризации прошли, ситуация достигла критического состояния.

Напомним, в 2002 году город передал по договору аренды в пользование ЗАО «СПГЭС» более 14,5 тысяч объектов. В комитете сегодня смогли утвердить итоговые акты инвентаризации только по 90 объектам электросетевого хозяйства.

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