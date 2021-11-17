В Ленинском районе Саратова вновь продлили отключения воды

Сегодня вечером, 17 ноября, в Саратове продлили отключения воды в Ленинском районе. Об этом предупреждает ООО «КВС».

Работы по адресу улица Мира, 18, продлены до полуночи. Работы по адресу Батавина, 10, также продлеваются. Воду не дадут до 12:00 завтра, 18 ноября. Напомним, ранее сообщалось о расширении зоны отключения.

Отключение воды проходит также в Заводском районе, по адресу Ново-Астраханское шоссе, 59. До полуночи без воды остались жители улиц: Ново-Астраханское шоссе, 59, 59а, 61, 63, 65 и Ново-Астраханская ул., 34, 36, 38, 40.

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