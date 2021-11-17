В реанимации Балаково скончался 17-летний школьник - следователи проводят проверку

В реанимации Балаково скончался 17-летний школьник. Сегодня, 17 ноября, следователи из Балаково рассказали о ходе проверки по этому инциденту.

Напомним, 9 ноября 2021 года 17-летний школьник был доставлен в районную больницу Балаково. Юношу положили в реанимацию, но спустя несколько часов он скончался.

Сейчас ведется установление всех обстоятельств произошедшего. Проверяются медицинские документы. Правоохранители опрашивают родственников и друзей мальчика, сотрудников его школы, а также больницы, куда попал умирающий.

По результатам проверки будет принято решение.

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