Саратовцев призвали сохранять бдительность

Сегодня, 17 ноября, на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Саратов» были объявлены районы Саратовской области, где чаще всего тонут и замерзают люди.

Как сообщил начальник ГИБДД УМВД РФ Саратова Алексей Строгов с наступлением холодов количество аварий на дорогах увеличивается. Зимнюю резину нужно будет установить с 1 декабря. Необходимо строго соблюдать правила и помнить, что зимой тормозной путь становится длиннее. С перевозчиками региона уже провели соответствующую работу.

Как рассказал начальник региональной службы спасения Павел Кориков, готовясь к новому сезону, спасатели организуют пункты обогрева и готовят личный состав. По статистике чаще всего тонут, пропадают и замерзают насмерть в это время года грибники. В Базарно-Карабулакском, Вольском и Хвалынском районах больше всего таких случаев.

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