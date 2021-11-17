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Политика17 ноября 2021 12:43

В Екатериновке переизбрали главой Сергея Зязина

Источник:kp.ru
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Главой Екатериновского района переизбран Сергей Зязин. Его кандидатуру поддержали депутаы муниципального собрания из тех, что были предложены к рассмотрению.

Сергей Зязин принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

В заседании муниципального Собрания приняли участие заместитель министра по делам территориальных образований области Саит Девличаров.

Зязин долгое время работает в руководстве Ектериновского района, во главе района стоит с 2015 года.

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