В Саратове расширена зона отключения воды

Сегодня, 17 ноября, в Ленинском районе Саратова была значительно расширена зона отключения воды, о котором сообщалось ранее.

На время проведения ремонтных работ по адресу Блинова,16, пришлось отключить воду по следующим адресам: Гусельский переулок, 1, 2, 3, 4, Чкалова, 27, 1-проезд Строителей, 10, 12; Гусельская, 4а, 6, 6а, Черниговская, 31, Рижская, 2а, проезд Строителей, 20; Песочная, 1, 2, 4, Авиационная (дома №№40, 42, 44).

Без воды также остался частный сектор. Отключена вода по адресам: 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Клещевская, Квартальная, Чкалова, Авиационная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Гусельский переулок, Овражная, Песочная, Прудная, Приовражная, Вольские проезды, Центральная.

Отключение воды также проходит по адресу Батавина, 10. Отключено водоснабжение в границах улиц: Блинова - Мамонтовой - Бардина - Топольчанская; а также по адресам 2-й проезд Блинова; 3-й проезд Блинова; Романтиков; 1-й проезд Танкистов: от Топольчанской до Черниговской и улица Городская.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к полуночи, о чем сообщает ООО «КВС».

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