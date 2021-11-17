Главный инженер АО «Саратовгаз» объяснил причины горения газа в конфорках красным цветом

Такой цвет для газа на кухне - ненормально

Заместитель генерального директора-главный инженер АО «Саратовгаз» Виталий Фоменко прокомментировал публикации, появившиеся в СМИ, об изменении цвета пламени конфорок.

- При сжигании бытового газа цвет пламени должен быть синим. Оранжевый или красный цвет горения газа свидетельствует о неполноте сгорания. Это может произойти по нескольким причинам.

Одна из таких - недостаток поступления воздуха. Основное условие для горения газа в быту - приток кислорода. Для сжигания 1 кубического метра природного газа требуется около 10 кубометров воздуха. В зимний период его количество значительно снижается, объяснить это можно довольно просто – жители закрывают окна, чтобы избежать сквозняков. Необходимо обязательно помнить, что во время работы газовых приборов нужно обеспечить постоянный приток свежего воздуха, открыв форточку или поставив окно в «режим проветривания». Также важно регулярно проверять дымоходы и вентиляционные каналы.

Другой причиной изменения цвета пламени может быть засоренность газовой горелки - пылью, сажей, жиром и т.д. Даже при своевременной очистке, редко, когда хозяйки снимают защитную панель и протирают ее.

Весь же спектр причин в каждом конкретном случае сможет оценить специалист только при осмотре на месте. Если вы заметили, что газ горит оранжевым или красным пламенем, то необходимо обеспечить приток свежего воздуха в помещение и обратиться в специализированную организацию, с которой заключен договор на техническое обслуживание газового оборудования, - пояснил Виталий Фоменко.