В Саратове на рассмотрении проект о запрете выхода на тонкий лед

Юрий Юрин предостерег саратовцев

В Саратове на рассмотрении находится законопроект о запрете выхода на тонкий лед. Сегодня, 17 ноября, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла пресс-конференция на тему «Безопасность в зимний период».

Как сообщил руководитель областной службы спасения Юрий Юрин, в этом месяце идет подготовка к зимнему периоду. В Саратовской области действует комиссия по безопасности, органы местного самоуправления ведут работу во всех сферах: экстренных, коммунальных, на воде, дорогах и т.д.

С 25 ноября в регионе прекращена навигации маломерных судов за исключением служб экстренного реагирования и специальных судов которые ходят по тонком льду. Также на рассмотрении в данный момент находится проект о запрете выхода на тонкий лед. Нарушителям может грозить штраф. Идет сбор и анализ информации о возможных местах несанкционированного выхода на лед.

Сейчас готовится информация о составе техники и сил, которые можно будет задействовать в случае ЧС. Налаживается работа между ведомствами. У служб спасения есть машины-амфибии, которые могут ходить по льду и воде, а также суда на воздушной подушке.

Юрий Юрин рассказал, что турбазы обращаются с просьбами продлить навигацию, но это делать не будут.

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