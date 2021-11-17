В Саратовской таможне рассказали, кто обогатился на внешней торговле во второй год коронавируса

Саратовская область вывозит за рубеж почти в два раза больше товаров, чем ввозит к себе. Такова оценка внешнеторгового оборота региона по данным Саратовской таможни.

С начала 2001 года по сентябрь включительно экспорт оценивается 1 млрд. 610 млн. долларов США (70% от внешнеторгового оборота), импорт – 696 млн. долларов США (30%).

По сравнению с 2000 годом, первым годом пандемии коронавируса, в 2021 году внешнеторговый оборот Саратовской области вырос на 52 %, при этом экспорт увеличился на 66 %, импорт увеличился на 26 %.

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Больше всего в денежном выражении региону принес вывоз продукции химической промышленности, каучука (40% стоимости всего экспорта), На втором месте продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 35%, на третьем месте - металлы и изделия из них.

Больше всего денег потрачено на закупку за рубежом продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – 39% стоимости всего импорта, а также машины, оборудования и транспортных средств – 38%.

Торгует регион по данным таможни со 110 странами, активнее всего восе не с соседями, а со странами дальнего зарубежья: Бразилией, Турцией, Ираном, Индонезией, Китаем, Германией.

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