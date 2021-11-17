Вячеслав Володин высказался по QR-кодам в Правительстве

Сегодня, 17 ноября, Володин предложил правительству РФ начать введение QR-кодов с себя. Об этом пишут в телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

На пленарном заседании Владимир Жириновский попросил Вячеслава Володина пускать на пленарные заседания и на заседания комитетов только представителей Правительства РФ, прошедших вакцинацию.

Спикер Госдумы обратил внимание представителя правительства Александра Синенко на этот вопрос.

- Мы можем принять это решение. Александр Юрьевич, считаю, что в зал представители правительства должны приходить только с QR-кодом. А вы зря смеетесь. С себя надо начинать, – заявил Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.