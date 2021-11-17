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Общество17 ноября 2021 10:54

Два трамвая встали в центре Саратова из-за неисправного вагона

Наталия Калинина

Сегодня, 17 ноября, в Саратове было прервано движение по двум трамвайным маршрутам, об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 14:30 встали трамваи, следующие по маршрутам № 9 и 10. Это случилось около остановки «Улица Рабочая». Теперь они не идут в сторону Детского парка.

Причиной сбоя в работе общественного транспорта стала неисправность вагона.

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