В Саратовской области с начала года уволились 1894 медика

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С начала 2021 года в Саратовской области уволились 1394 медработника, из них 517 врачей и 877 специалистов среднего звена. Приняты на работу с начала года 1269 медработников - 438 врачей и 831 специалист среднего звена.

Сокращение медработников системе здравоохранения региона с начала года составило 125 человек - 79 врачей и 46 специалистов среднего звена. Об этом заявил на заседании комитета по соцполитике в Саратовской областной думе 17 ноября директор Территориального Фонда обязательного медицинского страхования региона (ТФОМС) Сергей Заречнев.

Это сокращение замминистра здравоохранения области Елена Кенженбетова охарактеризовала как «капля в море». Она считает, что дефицит кадров в региональном здравоохранении не увеличился.

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