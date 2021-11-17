Сегодня, 17 ноября, центр Саратова остался без отопления из-за аварии в системе теплоснабжения, об этом сообщает филиал ПАО «Т Плюс» в регионе.

На пересечении улиц Белоглинская и Чапаева коммунальщики обнаружили повреждение в тепловой камере. Из-за него с 10:00 до 22:00 в районе аварии отключено отопление.

Полный список адресов можно посмотреть на сайте ПАО «Т Плюс».

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